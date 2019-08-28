МИД Южной Кореи вызвал посла Японии

Южная Корея вызвала посла Японии в знак протеста против решения Токио об исключении Сеула из "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль властей, которое вступило в силу в среду, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По словам представителя МИД Южной Кореи, посла Японии в Сеуле Ясумаса Нагаминэ вызвали, чтобы подать официальную жалобу и потребовать, чтобы решение по "белому списку" было отменено.

4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев. В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения и заявило, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-45 годах.