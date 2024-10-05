МИД Южной Кореи сообщил об эвакуации 96 граждан из Ливана военным самолетом

Военный самолет доставил домой 96 граждан Южной Кореи из Ливана в рамках первой операции по эвакуации на фоне эскалации напряженности в регионе.

Военный самолет доставил домой 96 граждан Южной Кореи из Ливана в рамках первой операции по эвакуации на фоне эскалации напряженности в регионе.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Республики Корея.

"Военно-транспортный самолет KC-330, помогающий в возвращении в Южную Корею 97 ее граждан и членов их семей из Ливана, приземлился в субботу в 12.50 (7:50 по бакинскому времени) в Сеульском аэропорту", - сообщил МИД.

Самолет вылетел из Бейрута в пятницу днем и приземлился на Сеульском аэродроме в Соннаме, к югу от Сеула.

По словам официальных лиц, на борту находились 96 граждан Южной Кореи и один член семьи южнокорейца, являющийся гражданином Ливана.

Эвакуация проводится в связи с продолжающейся эскалацией боевых действий в регионе.

"Наше правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в Ливане и на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Мы примем все необходимые меры для их защиты", - говорится в пресс-релизе министерства.