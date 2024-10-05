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МИД Южной Кореи сообщил об эвакуации 96 граждан из Ливана военным самолетом

МИД Южной Кореи сообщил об эвакуации 96 граждан из Ливана военным самолетом Военный самолет доставил домой 96 граждан Южной Кореи из Ливана в рамках первой операции по эвакуации на фоне эскалации напряженности в регионе.
Другие страны
5 октября 2024 г. 08:57
МИД Южной Кореи сообщил об эвакуации 96 граждан из Ливана военным самолетом

Военный самолет доставил домой 96 граждан Южной Кореи из Ливана в рамках первой операции по эвакуации на фоне эскалации напряженности в регионе.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Республики Корея.

"Военно-транспортный самолет KC-330, помогающий в возвращении в Южную Корею 97 ее граждан и членов их семей из Ливана, приземлился в субботу в 12.50 (7:50 по бакинскому времени) в Сеульском аэропорту", - сообщил МИД.

Самолет вылетел из Бейрута в пятницу днем и приземлился на Сеульском аэродроме в Соннаме, к югу от Сеула.

По словам официальных лиц, на борту находились 96 граждан Южной Кореи и один член семьи южнокорейца, являющийся гражданином Ливана.

Эвакуация проводится в связи с продолжающейся эскалацией боевых действий в регионе.

"Наше правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в Ливане и на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Мы примем все необходимые меры для их защиты", - говорится в пресс-релизе министерства.

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