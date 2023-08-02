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МИД Южной Кореи рекомендовал своим гражданам покинуть Нигер

МИД Южной Кореи рекомендовал своим гражданам покинуть Нигер Министерство иностранных дел Южной Кореи настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Нигер в связи с происходящими там событиями.
Другие страны
2 августа 2023 г. 12:31
МИД Южной Кореи рекомендовал своим гражданам покинуть Нигер

Министерство иностранных дел Южной Кореи настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Нигер в связи с происходящими там событиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

МИД Республики Корея поднял уровень опасности нахождения в Нигере до третьего, что означает настоятельную рекомендацию для всех граждан Южной Кореи незамедлительно покинуть эту страну. МИД также призывает всех южнокорейских граждан, собирающихся в ближайшее время отправиться в Нигер, отменить поездку. В ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за развитием ситуации в Нигере и предоставлять южнокорейским гражданам оперативную информацию по положению дел в стране.

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Версия на английском языке South Korean Foreign Ministry recommends its citizens to leave Niger

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