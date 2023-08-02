МИД Южной Кореи рекомендовал своим гражданам покинуть Нигер

Министерство иностранных дел Южной Кореи настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Нигер в связи с происходящими там событиями.

Министерство иностранных дел Южной Кореи настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Нигер в связи с происходящими там событиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

МИД Республики Корея поднял уровень опасности нахождения в Нигере до третьего, что означает настоятельную рекомендацию для всех граждан Южной Кореи незамедлительно покинуть эту страну. МИД также призывает всех южнокорейских граждан, собирающихся в ближайшее время отправиться в Нигер, отменить поездку. В ведомстве подчеркнули, что продолжат следить за развитием ситуации в Нигере и предоставлять южнокорейским гражданам оперативную информацию по положению дел в стране.