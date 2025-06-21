О нас

МИД Южной Кореи: Еще 19 граждан эвакуированы из Ирана

МИД Южной Кореи: Еще 19 граждан эвакуированы из Ирана Южная Корея эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля.
Другие страны
21 июня 2025 г. 16:49
МИД Южной Кореи: Еще 19 граждан эвакуированы из Ирана

Южная Корея эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение МИД страны.

"19 южнокорейцев, включая членов семей сотрудников посольства, покинули Иран и благополучно прибыли в соседний Туркменистан наземным путем. Среди эвакуированных один административный сотрудник посольства Южной Кореи в Иране и пять членов семей сотрудников посольства. Они прибыли в центральноазиатскую страну в субботу днем", - отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что с начала обострения конфликта с 13 июня в общей сложности 56 южнокорейцев, в том числе иранцы, являющиеся членами их семей, были эвакуированы из Ирана.

Кроме того, более 40 граждан Южной Кореи также эвакуировались из Израиля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya XİN: İrandan daha 19 vətəndaşımız təxliyə edilib
Версия на английском языке South Korean Foreign Ministry: 19 more citizens evacuated from Iran

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi