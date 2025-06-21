МИД Южной Кореи: Еще 19 граждан эвакуированы из Ирана

Южная Корея эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля.

Южная Корея эвакуирует своих граждан из Ирана и Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение МИД страны.

"19 южнокорейцев, включая членов семей сотрудников посольства, покинули Иран и благополучно прибыли в соседний Туркменистан наземным путем. Среди эвакуированных один административный сотрудник посольства Южной Кореи в Иране и пять членов семей сотрудников посольства. Они прибыли в центральноазиатскую страну в субботу днем", - отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что с начала обострения конфликта с 13 июня в общей сложности 56 южнокорейцев, в том числе иранцы, являющиеся членами их семей, были эвакуированы из Ирана.

Кроме того, более 40 граждан Южной Кореи также эвакуировались из Израиля.