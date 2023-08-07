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МИД Японии выразил опасения из-за расширения деятельности Ирана в ядерной сфере

МИД Японии выразил опасения из-за расширения деятельности Ирана в ядерной сфере Япония испытывает опасения в связи с расширением деятельности Ирана в ядерной области и призывает Тегеран принять конструктивные меры на этот счет, в том числе полностью сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Другие страны
7 августа 2023 г. 15:42
МИД Японии выразил опасения из-за расширения деятельности Ирана в ядерной сфере

Япония испытывает опасения в связи с расширением деятельности Ирана в ядерной области и призывает Тегеран принять конструктивные меры на этот счет, в том числе полностью сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил в Токио, куда на встречу прибыл его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Хаяси заявил, что Япония последовательно выступает в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] и серьезно обеспокоена расширением ядерной деятельности Ирана, а также призвал Иран принять конструктивные меры, включая полное и безусловное сотрудничество в соответствии с совместным заявлением Ирана и МАГАТЭ", - сообщил японский МИД. Иранский министр в ответ подчеркнул, что Иран добивается восстановления СВПД путем переговоров, и поблагодарил Токио за дипломатические усилия в этом направлении.

Кроме того, японский министр заявил, что Токио продолжает сотрудничество с Тегераном в областях медицины, защиты окружающей среды и борьбы с последствиями стихийных бедствий и является "давним другом Ирана", с которым намерен продолжать диалог.

Хаяси также повторил позицию Японии по ситуации в Украине и "призвал Иран реагировать конструктивно". Более подробно слова Хаяси на этот счет не приводятся. Позиция иранского министра по этому вопросу в сообщении японского МИД также не обозначена.

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Версия на английском языке Japan’s Foreign Ministry expresses concern over Iran’s expansion of nuclear activities

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