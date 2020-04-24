Япония причислила РФ, Беларусь и Украину к опасным странам

МИД Японии причислил еще 14 стран, в том числе Россию, Беларусь и Украину, к странам «третьего уровня» опасности из-за коронавирусной инфекции и порекомендовал гражданам отказаться от поездок в эти регионы, собщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что по состоянию на 24 апреля в 185 странах мира зафиксировано более 2,65 миллионов заболевших, 180 тысяч человек скончались.

"В данных условиях, с учетом различных факторов, в том числе числа заразившихся на каждые 10 тысяч человек, повышен уровень опасности заражения до третьего для 14 стран", — говорится в сообщении ведомства.

Всего в упомянутой шкале четыре степени опасности, где "первый" — самый мягкий, а "четвертый" предусматривает вынесение рекомендации об эвакуации.