МИД Японии предупредил своих граждан об угрозе терактов во время Олимпиады-2018

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Японии предупредило своих граждан о возможных опасностях во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"С учетом угроз крупных стихийных бедствий, беспорядков или терактов, а также непредсказуемости ситуации на Корейском полуострове вокруг Северной Кореи, зарегистрируйтесь в системе учета зарубежных поездок в МИД, чтобы посольство в экстренных случаях могло бы связаться с вами и чтобы получать последнюю информацию о безопасности поездки", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Японии.

По данным МИД, в Южной Корее совершается в 2,5 раза больше убийств и в 1,2 раза больше грабежей, чем в Японии.