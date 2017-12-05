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    МИД: Встреча Лаврова и Тиллерсона состоится 7 декабря в Вене

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков: Диалог с Вашингтоном по некоторым направлениям идет интенсивно© РИА Новости

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона состоится 7 декабря в Вене, в целом диалог с Вашингтоном по некоторым направлениям идет интенсивно.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в Общественной палате.

    "Пока мы видим, что потенциал нашего взаимодействия не просто недоиспользуется, а он, по большому счету, существует как некая абстракция. Но, вместе с тем, нельзя говорить, что диалога нет, диалог идет и по некоторым направлениям достаточно интенсивно", - заявил С. Рябков.

    Он подчеркнул, что главы МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон "регулярно общаются".

    "Их ближайшая встреча состоится, видимо, уже послезавтра", - добавил российский дипломат.

    Отметим, что встреча состоится на полях СМИД ОБСЕ (7-8 декабря). Основной темой переговоров станет обсуждение ситуации в Украине. 

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