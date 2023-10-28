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МИД: Венгрия не одобрит новый пакет санкций против РФ, если он затронет сферы нефти и газа

МИД: Венгрия не одобрит новый пакет санкций против РФ, если он затронет сферы нефти и газа Венгрия не одобрит принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него включат газовую, нефтяную и атомную сферы промышленности.
Другие страны
28 октября 2023 г. 11:08
МИД: Венгрия не одобрит новый пакет санкций против РФ, если он затронет сферы нефти и газа

Венгрия не одобрит принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него включат газовую, нефтяную и атомную сферы промышленности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, санкции наносят большой вред не только российской, но и европейской экономике. Сийярто отметил, что Венгрия в целом не видит смысла продолжать санкционную политику.

"Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", - сказал он.

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Версия на английском языке FM: Hungary won’t approve new package of sanctions against Russia if it affects oil and gas sectors

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