МИД: Венгрия не одобрит новый пакет санкций против РФ, если он затронет сферы нефти и газа

Венгрия не одобрит принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него включат газовую, нефтяную и атомную сферы промышленности.

Венгрия не одобрит принятие 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, если в него включат газовую, нефтяную и атомную сферы промышленности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, санкции наносят большой вред не только российской, но и европейской экономике. Сийярто отметил, что Венгрия в целом не видит смысла продолжать санкционную политику.

"Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", - сказал он.