МИД: Венгрия может закрыть границу с Хорватией

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия проинформировала Словению, Австрию и ФРГ о возможном закрытии границ с Хорватией для того, чтобы сдержать поток мигрантов в страну, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

По словам дипломата, такой сценарий возможен в том случае, если лидеры стран ЕС не смогут договориться о создании объединенной оперативной группы, призванной защитить греческие границы.

"Мы призывали Грецию и Европейский совет создать объединенную европейскую группу, чтобы защитить внешнюю границу Шенгенской зоны. К сожалению, решение об этом не было принято. Если оно не будет принято на встрече Евросовета сегодня и завтра, нам придется серьезно подумать о защите Шенгенской зоны на хорватско-венгерской границе", — заявил Сийярто в интервью агентству.

Министр добавил, что закрытие границ с Хорватией приведет к такому же ужесточению мер, как на сербско-венгерской границе.

Ранее в четверг глава канцелярии премьер-министра Венгрии Янош Лазар сообщил, что власти страны закончили возведение ограждения на границе с Хорватией, призванного уменьшить число прибывающих в страну мигрантов.

В связи с кризисом с беженцами, с которым столкнулись европейские страны в этом году, Венгрия возвела забор для защиты от мигрантов на своей южной границе с Сербией. Далее началось строительство стены на границе со Словенией и Хорватией. Кроме того, в середине сентября в Венгрии вступило в силу новое миграционное законодательство, ужесточающее наказание за нелегальное пересечение границы и вводящее ответственность за порчу пограничной стены.