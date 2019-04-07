МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщило агентство Agerpres.

Это произошло после того, как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, направлявшемуся в Ужгород на празднование 30-летия местной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Как сообщил Келемен в своем Facebook, на украинско-венгерской границе его держали около часа, а затем объявили о запрете на въезд в страну до 2020 года без объяснения причин.

"Мне просто сказали, что я не могу въехать в страну", — отметил он.

По данным агентства, в МИД Венгрии действия украинских властей назвали "неприемлемыми".