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МИД Венгрии вызвал посла Хорватии из-за оскорбительных заявлений министра обороны

МИД Венгрии вызвал посла Хорватии из-за оскорбительных заявлений министра обороны Посол Хорватии в Будапеште Младен Андрич вызван в МИД Венгрии в связи с недавними заявлениями хорватского министра обороны Ивана Анушича.
Другие страны
25 октября 2024 г. 19:10
МИД Венгрии вызвал посла Хорватии из-за оскорбительных заявлений министра обороны

Посол Хорватии в Будапеште Младен Андрич вызван в МИД Венгрии в связи с недавними заявлениями хорватского министра обороны Ивана Анушича.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал его высказывания как "оскорбительные для венгров".

Он отметил, что Венгрия стремится к установлению максимально хороших отношений со всеми своими соседями, включая Хорватию. "Вот почему было неожиданно, что министр обороны Хорватии занялся "новым видом спорта", и это стало оскорблением для венгров. Подобного раньше не было", - заявил Сийярто.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович не согласился с предложением правительства об участии в программе НАТО по оказанию военной помощи Украине и подготовке украинских военнослужащих. После этого Анушич заявил, что это сделает Хорватию похожей на Венгрию, которая ставит под сомнение территориальную целостность другой страны. Спустя два дня министр обороны добавил, что Хорватия присоединяется к Венгрии и Сербии, которые, по его мнению, открыто поддерживают Россию в конфликте с Украиной.

"Я очень прошу правительство Хорватии не втягивать нас в свои острые внутриполитические споры с президентом республики", - сказал Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия не имеет к этому никакого отношения. "Пусть они улаживают этот спор между собой и в будущем не оскорбляют Венгрию", - добавил Сийярто.

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