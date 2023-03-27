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МИД Венгрии: США считают страну оппонентом, так как она защищает свои интересы

МИД Венгрии: США считают страну оппонентом, так как она защищает свои интересы Нынешняя администрация США рассматривает Венгрию как политического оппонента, потому что та не хочет следовать указаниям извне и проводит самостоятельную политику.
Другие страны
27 марта 2023 г. 07:04
МИД Венгрии: США считают страну оппонентом, так как она защищает свои интересы

Нынешняя администрация США рассматривает Венгрию как политического оппонента, потому что та не хочет следовать указаниям извне и проводит самостоятельную политику.

Как передает Report, такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью общественному телевидению Нидерландов.

Отвечая на вопрос об отношениях между Будапештом и Вашингтоном, он сказал: "Нынешняя администрация США позиционирует себя не в качестве дружественного союзника по отношению к нам. Они считают нас оппонентом".

"Не мы считаем их оппонентом, потому что Соединенные Штаты - друг Венгрии, и мы являемся союзниками. Это нынешняя американская администрация представляет нас в качестве своего оппонента, потому что у нас патриотичное, консервативное, правое правительство, которое всеми силами стремится защищать национальные интересы. Мы не хотим выслушивать оценки и наставления извне, и это не нравится нынешней администрации", - подчеркнул глава МИД.

Сийярто также посетовал, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман стал слишком часто публично давать оценки внутренним проблемам венгерского общества. По его словам, если бы кто-то из венгерских дипломатов за рубежом позволил себе нечто подобное, то был бы немедленно отозван на родину.

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