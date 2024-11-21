МИД Венгрии: Санкции США против Газпромбанка не помешают поставкам газа в Будапешт

Введение Соединенными Штатами санкций против Газпромбанка не помешает надежным поставкам газа в Венгрию из России.

Введение Соединенными Штатами санкций против Газпромбанка не помешает надежным поставкам газа в Венгрию из России.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии на фоне новых американских санкций в отношении российских компаний и физических лиц.

В ведомстве отметили, что, если потребуется, они проконсультируются по этим вопросам с "Газпромом".

"Наши юристы изучают последствия санкций США, и при необходимости мы проконсультируемся с российской компанией - поставщиком газа. Мы и в будущем будем обеспечивать надежное энергоснабжение, невзирая на любое внешнее давление или попытки вмешательства", - отмечается в заявлении.