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МИД Венгрии: Санкции США против Газпромбанка не помешают поставкам газа в Будапешт

МИД Венгрии: Санкции США против Газпромбанка не помешают поставкам газа в Будапешт Введение Соединенными Штатами санкций против Газпромбанка не помешает надежным поставкам газа в Венгрию из России.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 22:33
МИД Венгрии: Санкции США против Газпромбанка не помешают поставкам газа в Будапешт

Введение Соединенными Штатами санкций против Газпромбанка не помешает надежным поставкам газа в Венгрию из России.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии на фоне новых американских санкций в отношении российских компаний и физических лиц.

В ведомстве отметили, что, если потребуется, они проконсультируются по этим вопросам с "Газпромом".

"Наши юристы изучают последствия санкций США, и при необходимости мы проконсультируемся с российской компанией - поставщиком газа. Мы и в будущем будем обеспечивать надежное энергоснабжение, невзирая на любое внешнее давление или попытки вмешательства", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan XİN: ABŞ-ın “Qazprombank”a qarşı sanksiyaları Budapeştə qaz nəqlinə mane olmayacaq

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