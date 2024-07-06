МИД Венгрии: Отмена встреча с Бербок не связана с политическими причинами

Венгрия отменила встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, запланированную на понедельник в Будапеште, по техническим причинам.

Венгрия отменила встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, запланированную на понедельник в Будапеште, по техническим причинам.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел Венгрии.

"В связи с непредвиденными изменениями в графике министра, МИД попросил перенести визит [Бербок] на более поздний срок. Причина чисто техническая, а не политическая", - сообщили в министерстве.

Глава МИД Германии Анналена Бербок должна была 8 июля встретиться в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгерская сторона в последнюю минуту отменила встречу.

Германская стороны выразила сожаление по поводу отмены визита Бербок, указав на то, что "серьезный и честный разговор между двумя министрами иностранных дел был бы весьма важен" после неожиданного и несогласованного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.