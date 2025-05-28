О нас

МИД Венесуэлы рекомендовал своим гражданам покинуть США

МИД Венесуэлы рекомендовал своим гражданам покинуть США Министерство иностранных дел Венесуэлы порекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в США и покинуть эту страну, если они в ней проживают.
Другие страны
28 мая 2025 г. 05:25
МИД Венесуэлы рекомендовал своим гражданам покинуть США

Министерство иностранных дел Венесуэлы порекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в США и покинуть эту страну, если они в ней проживают.

Как передает Report, об этом глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто написал в своем Telegram-канале.

"Венесуэла предупреждает всех своих граждан и рекомендует им воздержаться от поездок в Соединенные Штаты Америки. Мы также призываем венесуэльцев, проживающих в настоящее время в США, рассмотреть возможность выезда из этой страны", - отметил он.

Министр указал, что "венесуэльцы в США являются жертвами систематического нарушения прав человека, их без оснований задерживают, разлучают с семьями и переводят в концентрационные лагеря третьих стран, что является неприемлемой практикой, напоминающей о худших временах современной истории". Хиль отметил также, что "граждане венесуэльской национальности подвергаются в США самой жестокой ксенофобии".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Venesuela XİN vətəndaşlarına ABŞ-nı tərk etməyi tövsiyə edib

Другие новости из категории

Лидеры АСЕАН призвали продлить режим прекращения огня в Мьянме
Лидеры АСЕАН призвали продлить режим прекращения огня в Мьянме
28 мая 2025 г. 05:52
Трамп: Канаде не придется платить за Золотой купол, если она станет частью США
Трамп: Канаде не придется платить за "Золотой купол", если она станет частью США
28 мая 2025 г. 04:41
СМИ: Администрация Трампа обжаловала запрет на высылку нелегалов в Южный Судан
СМИ: Администрация Трампа обжаловала запрет на высылку нелегалов в Южный Судан
28 мая 2025 г. 04:14
СМИ: В Париже и регионе ущерб от града превысил €300 млн
СМИ: В Париже и регионе ущерб от града превысил €300 млн
28 мая 2025 г. 03:52
Израиль получил с начала войны в Газе более 90 тонн военных грузов из США
Израиль получил с начала войны в Газе более 90 тонн военных грузов из США
28 мая 2025 г. 03:25
Более 600 нелегальных мигрантов спасли у греческих островов Родос, Гавдос и Крит
Более 600 нелегальных мигрантов спасли у греческих островов Родос, Гавдос и Крит
28 мая 2025 г. 02:40
США контактируют с партнерами по всему миру, чтобы привлечь инвестиции в Сирию
США контактируют с партнерами по всему миру, чтобы привлечь инвестиции в Сирию
28 мая 2025 г. 01:53
Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию о демократии в Европе
Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию о демократии в Европе
28 мая 2025 г. 01:20
США могут упразднить Африканское командование ВС
США могут упразднить Африканское командование ВС
27 мая 2025 г. 23:39
Глава МИД ФРГ заявил, что Европа продолжит ужесточать санкции против России
Глава МИД ФРГ заявил, что Европа продолжит ужесточать санкции против России
27 мая 2025 г. 23:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi