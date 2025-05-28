МИД Венесуэлы рекомендовал своим гражданам покинуть США

Министерство иностранных дел Венесуэлы порекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в США и покинуть эту страну, если они в ней проживают.

Министерство иностранных дел Венесуэлы порекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в США и покинуть эту страну, если они в ней проживают.

Как передает Report, об этом глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто написал в своем Telegram-канале.

"Венесуэла предупреждает всех своих граждан и рекомендует им воздержаться от поездок в Соединенные Штаты Америки. Мы также призываем венесуэльцев, проживающих в настоящее время в США, рассмотреть возможность выезда из этой страны", - отметил он.

Министр указал, что "венесуэльцы в США являются жертвами систематического нарушения прав человека, их без оснований задерживают, разлучают с семьями и переводят в концентрационные лагеря третьих стран, что является неприемлемой практикой, напоминающей о худших временах современной истории". Хиль отметил также, что "граждане венесуэльской национальности подвергаются в США самой жестокой ксенофобии".