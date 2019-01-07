МИД Венесуэлы обвинил США в попытке устроить госпереворот в стране

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что правительство США якобы пыталось организовать государственный переворот в стране.

Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении ведомства.

«Правительство Венесуэлы сообщает международному сообществу ещё об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро…», – приводит сообщение ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что США пытались устроить госпереворот «путём непризнания легитимных и демократических институтов» Венесуэлы.

В Венесуэле также заявили, что американская сторона даёт указания «подчиняющимся ему правительствам региона для расширения блокады» против венесуэльского народа.

Ранее МИД Венесуэлы заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Каракаса, используя давление и шантаж в отношении других государств Латинской Америки.