МИД Венесуэлы объявил о пересмотре отношений с признавшими Гуайдо странами

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Власти Венесуэлы пересмотрят свои отношения с рядом европейских стран, признавших лидера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении венесуэльского МИД.

"Правительство Боливарианской республики Венесуэла всеобъемлющим образом пересмотрит двусторонние отношения с этими странами, начиная с настоящего момента", - говорится в заявлении.

Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.