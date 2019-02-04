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    МИД Венесуэлы объявил о пересмотре отношений с признавшими Гуайдо странами

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Власти Венесуэлы пересмотрят свои отношения с рядом европейских стран, признавших лидера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении венесуэльского МИД.

    "Правительство Боливарианской республики Венесуэла всеобъемлющим образом пересмотрит двусторонние отношения с этими странами, начиная с настоящего момента", - говорится в заявлении.

    Напомним, председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. 

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