​МИД: Венесуэла ответит на новые санкции Вашингтона "юридическим путем

Правительство Венесуэлы готовится бороться с дополнительными санкциями США в отношении нефтяного сектора республики юридическим путем.

Об этом заявил в пятницу МИД Боливарианской Республики, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Венесуэла в очередной раз заявляет, что никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами, и предупреждает, что ответит [на санкции] юридическим путем", - говорится в заявлении.

По мнению внешнеполитического ведомства, санкции Вашингтона "нарушают международное право" и "основополагающие экономические права".

Ранее в пятницу США внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна компании PDVSA.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.