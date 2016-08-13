​МИД Великобритании: Страна поддерживает усилия ООН по урегулированию йеменского конфликта

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Великобритания продолжит поддерживать усилия ООН по урегулированию конфликта в Йемене между властями и хуситами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Великобритания продолжает решительно поддерживать работу специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда и его неустанные усилия в работе со всеми сторонами, чтобы добиться мира в Йемене. Сейчас критически важно, чтобы все стороны конфликта возобновили выполнение своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня ради народа Йемена, включая активное участие хуситов в работе комитета по деэскалации и координации. Тяжелая гуманитарная и экономическая ситуация в стране означает, что крайне важно, чтобы переговоры продолжались и путь к миру был найден", - сказал Б.Джонсон.