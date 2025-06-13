Великобритания призвала Израиль и Иран срочно снизить напряженность

Великобритания призывает Иран и Израиль проявить сдержанность.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Иран и Израиль "сделать шаг назад и срочно снизить напряженность".

Как сообщает Report со ссылкой на ВВС, Стармер назвал удары "вызывающими беспокойство".

"Эскалация конфликта не выгодна никому в регионе", — заявил он.

"Стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом, и мы привлекаем партнеров к деэскалации конфликта. Сейчас настало время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии", - сказал британский премьер.

09:37

Великобритания призывает Иран и Израиль проявить сдержанность.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в социальных сетях.

"Стабильность на Ближнем Востоке имеет жизненно важное значение для глобальной безопасности. Я обеспокоен сообщениями о ночных ударах. Дальнейшая эскалация представляет собой серьезную угрозу миру и стабильности в регионе и не отвечает ничьим интересам. Это опасный момент, и я призываю все стороны проявить сдержанность", - написал он.