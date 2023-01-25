МИД Великобритании подтвердил факт гибели двух британцев в районе Соледара

МИД Великобритании подтвердил факт гибели двух граждан королевства в районе Соледара (Украина).

МИД Великобритании подтвердил факт гибели двух граждан королевства в районе Соледара (Украина).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ведомство распространило официальное заявление семьи одного из погибших - 28-летнего Кристофера Перри.

В нем говорится, что Перри и его коллега Эндрю Бегшо погибли, "пытаясь осуществить гуманитарную эвакуацию [мирных жителей] из Соледара на востоке Украины".

Отметим, что 11 января пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым. Ранее Национальная полиция Украины информировала, что Перри и Бегшо пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, затем связь с ними была потеряна.