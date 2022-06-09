МИД Великобритании отреагировал на "приговор" британским гражданам в "ДНР"

Великобритания считает приговор к смертной казни в отношении трех иностранных бойцов, среди которых двое британцев, суда так называемого "ДНР", нелегитимным.

Великобритания считает приговор к смертной казни в отношении трех иностранных бойцов, среди которых двое британцев, суда так называемого "ДНР", нелегитимным.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Twitter написала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

"Я категорически осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, которых удерживают российские войска на востоке Украины. Они являются военнопленными. Это фиктивный приговор, который не имеет никакой легитимности. Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы их поддержать", - пишет Трасс.