МИД Великобритании может ввести санкции против причастных к коррупции иностранцев

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека.

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, документ распространила канцелярия британского правительства, в нем приведены имена 47 человек, из них 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии, также в список внесены две северокорейские спецслужбы.

В санкционный список попал и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию, все активы на территории Соединенного Королевства (если таковые имеются) замораживаются.

Глава МИД Великобритании не исключил также введения в будущем персональных санкций против иностранцев, причастных к коррупции.