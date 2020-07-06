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МИД Великобритании может ввести санкции против причастных к коррупции иностранцев

МИД Великобритании может ввести санкции против причастных к коррупции иностранцев Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека.
Другие страны
6 июля 2020 г. 20:35
МИД Великобритании может ввести санкции против причастных к коррупции иностранцев

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, документ распространила канцелярия британского правительства, в нем приведены имена 47 человек, из них 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии, также в список внесены две северокорейские спецслужбы.

В санкционный список попал и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию, все активы на территории Соединенного Королевства (если таковые имеются) замораживаются.

Глава МИД Великобритании не исключил также введения в будущем персональных санкций против иностранцев, причастных к коррупции.

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