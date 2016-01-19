МИД Великобритании: Лондон готов к компромиссу на переговорах о реформе ЕС

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Великобритания готова к компромиссу в переговорах с Брюсселем по вопросу о прекращении выплат социальных пособий мигрантам из стран Евросоюза сроком на четыре года. Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Филип Хаммонд в интервью газете The Guardian, опубликованном в понедельник в ее электронной версии, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В конце концов, речь идет о миграции. Поскольку получение доступа к пособиям (для мигрантов) является целью, то мы могли бы с согласия общественности протестировать различные другие механизмы. Нет никакого волшебства относительно четырех лет. Это просто показатель, который был нами рассчитан и который мог бы стать достаточным сдерживающим фактором", - сказал глава британского МИД. Хаммонд отметил, что жители Великобритании считают, что ЕС сосредоточил в своих руках "слишком много власти", в связи с чем люди "хотели бы вернуть часть полномочий национальному государству". "По крайней мере, некоторые из реформ, которые мы хотим провести, потребуют изменений в соглашения (о функционировании ЕС). Мы знаем, что мы не сможем их получить до референдума - это невозможно. Но мы можем юридически закрепить принятие тех реформ, которые нам необходимы", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос о сроках проведения референдума по вопросу судьбы дальнейшего членства Великобритании в ЕС, он отметил, что в связи со школьными каникулами голосование не будет проводится в июле и августе.