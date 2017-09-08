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    МИД Великобритании: ЕС не должен отталкивать Турцию

    Борис Джонсон: Турция - большая, стратегически важная страна для всех нас

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз не должен отталкивать Турцию.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава британской дипломатии Борис Джонсон на полях неформального саммита глав МИД ЕС в Таллине.

    "Я думаю, мы не должны отталкивать Турцию. Турция - большая, стратегически важная страна для всех нас", - заявил Б. Джонсон.

    При этом, добавил дипломат, "все страны ЕС, включая Великобританию, серьезно обеспокоены правами человека в Турции, отношению к сотрудникам Amnesty International, журналистам".

    Канцлер Германии Ангела Меркель во время предвыборных теледебатов заявила, что не видит для Турции места в составе Евросоюза.

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