МИД Великобритании доверяет оценке США о причастности Ирана к нападениям на танкеры

Глава МИД Великобритании Джереми Хант доверяет оценке Госдепартамента США, согласно которой власти Ирана несут ответственность за совершенные в четверг нападения на танкеры в Оманском заливе.

Об этом сообщила в четверг в Twitter британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, которая процитировала Ханта, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это [совершенные нападения] вызывает глубокое беспокойство и происходит в ситуации уже существующей огромной напряженности. Я был в контакте с госсекретарем [США Майком] Помпео и, хотя мы трезво и аккуратно осуществим нашу собственную оценку [произошедшего], наша отправная точка, безусловно, такова, что мы верим нашим американским союзникам", - приводит Би-би-си слова главы Форин оффиса.

Хант обратился к Тегерану с предупреждением. "Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно, и мое послание Ирану заключается в том, что если они были вовлечены (в инцидент с танкерами - прим. ТАСС), то это очень недальновидная эскалация, которая представляет реальную угрозу надеждам на мир и стабильности в регионе", - цитирует Би-би-си главу британской дипломатии.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины происшествия устанавливаются. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.