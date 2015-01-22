МИД Великобритании: борьба с исламистами требует работы с Европой и Ближним Востоком

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Лондон для борьбы с угрозой британских исламистов, возвращающихся после участия в боях в Сирии и Ираке, должен будет работать с партнерами в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом в четверг заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд по итогам совещания Международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в британской столице.

"Вопрос о борьбе с боевиками-британцами - сложносоставной, - ответил Хаммонд на вопрос журналистов. - Нам требуется выявлять "группу риска", то есть людей, которые склонны поехать (воевать) в Сирию и Ирак, вмешиваться как можно раньше, чтобы отвадить их от этого. Если они продолжат движение по этой траектории, нам нужно иметь возможности - и их у нас все больше, - чтобы пресекать их выезд (на границе королевства)".

"Нам также требуется работать с нашими партнерами в Европе, так как многие из этих лиц транзитом едут через пункты в Европе. Бухарест и София, которые я посетил на прошлой неделе, используются как такие перевалочные пункты между Великобританией и Турцией, - уточнил глава внешнеполитического ведомства. - В этих городах у нас дополнительная точка для перехвата (джихадистов), и мы тесно работаем со спецслужбами в странах, используемых как транзитный маршрут".

По его словам, "далее требуется работать с турками, несмотря на появившиеся сегодня утром ремарки премьер-министра Турции (Ахмета Давутоглу)". Хаммонд отметил "фантастическую работу, проводимую Анкарой, по перехвату лиц, стремящихся попасть через границу в Сирию". Но вместе с тем британский министр согласен с Давутоглу, что Анкара "не может показать в этом 100-процентный результат по причине особенностей границы".

"В противоположном направлении, по тем лицам, которые пытаются вернуться из зоны конфликта, точно такой же многослойный подход работает, но уже в обратном (географическом) порядке, - добавил Хаммонд. - Конечное звено - убедиться в наличии всех механизмов на национальном уровне и в законах ЕС, чтобы был доступ (спецслужб) к спискам пассажиров (самолетов) для перехвата указанных лиц и поддержания максимальной безопасности страны".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, А.Давутоглу в опубликованном в четверг интервью британским журналистам раскритиковал ожидания европейцев, что Турция одна справится с потоком джихадистов, едущих через ее протяженную границу в Сирию. Турецкий премьер выступил за выработку комплексного подхода НАТО, который учитывал бы все риски для его страны.