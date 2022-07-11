МИД Узбекистана: Беларусь подала заявку на вступление в ШОС

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Беларусь подала заявку на вступление Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедур

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Беларусь подала заявку на вступление Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС.

По словам Норова, в текущий момент Беларусь подала заявку о вступлении в ШОС, которое было направлено странам-членам организации.

«И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Беларуси», — рассказал Норов.