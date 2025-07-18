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МИД Узбекистана: Афганистан должен стать мостом между Центральной и Южной Азией

МИД Узбекистана: Афганистан должен стать мостом между Центральной и Южной Азией МИД Узбекистана: Афганистан должен служить мостом между Центральной и Южной Азией
Другие страны
18 июля 2025 г. 09:52
МИД Узбекистана: Афганистан должен стать мостом между Центральной и Южной Азией

Узбекистан нацелен на укрепление сотрудничества с Афганистаном в различных сферах, включая логистику и энергетику.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана Хасаном Ахундом в Кабуле.

“Узбекистан готов укреплять сотрудничество в сфере инфраструктуры, логистики, энергетики и образования и считает, что Афганистан должен служить мостом между Центральной и Южной Азией” - заявил Бахтиёр Саидов.

Стороны также обсудили вопросы расширения торговли, гуманитарного сотрудничества и развития связей, включая подписаннон 17 июля Рамочное соглашение о строительстве Трансафганской железной дороги "Узбекистан–Афганистан–Пакистан".

Как сообщалось, Саидов заявил, что Трансафганская железная дорога "имеет стратегическое значение для всей Евразии. Этот коридор улучшит торговлю, поддержит экономическое восстановление Афганистана и откроет новые пути к мировым рынкам через южные порты.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan XİN: Əfqanıstan Mərkəzi və Cənubi Asiya arasında körpü olmalıdır

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