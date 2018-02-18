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    МИД Украины заявил о поддержке Чехией антироссийских санкций

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ МИД Украины сообщил о поддержке Чехией режима экономических санкций в отношении России. Согласно официальному сообщению ведомства. 

    Как передает Report, об этом заявил Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий на встрече в Мюнхене с украинским коллегой Павлом Климкиным.

    Стропницкий также заявил, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и стремление Киева к евроинтеграции, утверждается в документе пресс-службы МИД Украины.

    Напомним, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что является противником антироссийских санкций. В ноябре в ходе визита в Россию он призвал Россию и ЕС покончить с режимом взаимных ограничений.

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