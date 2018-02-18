МИД Украины заявил о поддержке Чехией антироссийских санкций

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ МИД Украины сообщил о поддержке Чехией режима экономических санкций в отношении России. Согласно официальному сообщению ведомства.

Как передает Report, об этом заявил Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий на встрече в Мюнхене с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Стропницкий также заявил, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и стремление Киева к евроинтеграции, утверждается в документе пресс-службы МИД Украины.

Напомним, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что является противником антироссийских санкций. В ноябре в ходе визита в Россию он призвал Россию и ЕС покончить с режимом взаимных ограничений.