МИД Украины вызвал посла Венгрии в связи с недружественными заявлениями

Посол Венгрии Антал Хейзер был вызван в Министерство иностранных дел Украины.

Посол Венгрии Антал Хейзер был вызван в Министерство иностранных дел Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", замминистра иностранных дел Александр Мищенко довел до сведения посла, что для украинской стороны очевидно, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Киев во внутриполитическую борьбу.

В сообщении ведомства говорится, что поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны и, в частности, Венгрии, подобные попытки правительства этой страны вызывают в Киеве беспокойство.

"Но сейчас все эти нелепые приемы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского противника и не допустить возвращения оккупантов на улицы Будапешта", - говорится в сообщении.