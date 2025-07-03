О нас

МИД Украины вызвал посла Венгрии в связи с недружественными заявлениями

МИД Украины вызвал посла Венгрии в связи с недружественными заявлениями Посол Венгрии Антал Хейзер был вызван в Министерство иностранных дел Украины.
Другие страны
3 июля 2025 г. 21:09
МИД Украины вызвал посла Венгрии в связи с недружественными заявлениями

Посол Венгрии Антал Хейзер был вызван в Министерство иностранных дел Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", замминистра иностранных дел Александр Мищенко довел до сведения посла, что для украинской стороны очевидно, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Киев во внутриполитическую борьбу.

В сообщении ведомства говорится, что поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны и, в частности, Венгрии, подобные попытки правительства этой страны вызывают в Киеве беспокойство.

"Но сейчас все эти нелепые приемы создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными, в первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского противника и не допустить возвращения оккупантов на улицы Будапешта", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan səfiri Ukrayna XİN-ə çağırılıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi