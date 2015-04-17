 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД Украины: стране нужны гарантии от НАТО

    Если Украина не получит гарантий от альянса, то мы будем вынуждены искать другие варианты

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ МИД Украины требует от НАТО гарантий безопасности для страны, утверждая, что в случае их неполучения будет вынужден искать другие варианты защиты, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Поэтому я всегда абсолютно откровенно говорю, что для нас участие в структурах по безопасности и гарантии безопасности являются абсолютно критическими. Но если Украина не получит гарантий от альянса, то мы будем вынуждены искать другие варианты", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    В декабре прошлого года Украина отказалась от внеблокового статуса.

    В начале апреля премьер-министр Арсений Яценюк сообщил о скором подписании двух соглашений с Альянсом.

    В ходе конфликта на востоке Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно высказывался в поддержку Украины и призывал Россию прекратить поддерживать сепаратистов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi