МИД Украины: С начала войны 443 российских дипломата выдворены из стран-партнеров

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что страны-партнеры уже выдворили 443 российских дипломата с начала военных действий РФ в Украине.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что страны-партнеры уже выдворили 443 российских дипломата с начала военных действий РФ в Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в социальной сети Facebook.

Первое место в этом списке занимает Польша. Эта страна объявила персонами нон-грата 45 российских дипломатов. Германия выслала 40 дипломатов, Словакия - 38, Франция - 35, Словения - 33, Италия - 30, Испания - 25.

Кроме того, США, Великобритания и Чехия значительно сократили дипломатическое присутствие России еще до начала полномасштабной войны против Украины.

В связи с этим, отмечается, что этот шаг - это акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции РФ.

"Высылка дипломатов стала ответом партнеров на подрывную шпионскую деятельность российских дипломатов", - сказано в заявлении.