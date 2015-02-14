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    ​МИД Украины: Россия поддержала сохранение Донбасса в составе страны

    Никто не говорит о независимости ДНР и ЛНР, все происходит в рамках украинского законодательства

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия на встрече "нормандской четверки" в Минске подтвердила необходимость выполнения минских договоренностей, которые были достигнуты в сентябре прошлого года.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Кулеба заявил в эфире программы "Черное зеркало" на телеканале "Интер".

    Посол министерства иностранных дел Украины подчеркнул, что минские договоренности являются путем, который гарантирует сохранение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

    "Не прошли ни автономия, ни федерализация, никто не говорит о независимости ДНР и ЛНР, все происходит в рамках украинского законодательства", — отметил Кулеба.

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