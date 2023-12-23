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МИД Украины: Проведение российских выборов на украинских территориях незаконно

МИД Украины: Проведение российских выборов на украинских территориях незаконно Проведение выборов президента России на оккупированных украинских территориях будет незаконным и поставит под сомнение легитимность общих результатов.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 14:52
МИД Украины: Проведение российских выборов на украинских территориях незаконно

Проведение выборов президента России на оккупированных украинских территориях будет незаконным и поставит под сомнение легитимность общих результатов.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

"8 декабря Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила о проведении следующих президентских выборов 15-17 марта 2024 года, - говорится в заявлении. - Российские власти заявили о намерении организовать голосование на временно оккупированных территориях Украины: в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины".

"Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и другие подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет признан недействительным", - отметили в МИД Украины.

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Версия на английском языке Ukrainian Foreign Ministry: Holding Russian elections in Ukrainian territories illegal
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN: “Rusiyanın ərazilərimizdə seçki keçirməsi qanunsuzdur”

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