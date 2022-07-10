МИД Украины призвал США отказаться от требований надзора за поставками оружия

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал обращение сенатора США Виктории Спартц к президенту страны Джозефу Байдену, в котором она требовала разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву, попыткой подрыва механизма оказания помощи.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал обращение сенатора США Виктории Спартц к президенту страны Джозефу Байдену, в котором она требовала разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву, попыткой подрыва механизма оказания помощи.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Николенко в Facebook.

"Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения", - написал он.