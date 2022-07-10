О нас

МИД Украины призвал США отказаться от требований надзора за поставками оружия

МИД Украины призвал США отказаться от требований надзора за поставками оружия Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал обращение сенатора США Виктории Спартц к президенту страны Джозефу Байдену, в котором она требовала разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву, попыткой подрыва механизма оказания помощи.
Другие страны
10 июля 2022 г. 04:41
МИД Украины призвал США отказаться от требований надзора за поставками оружия

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал обращение сенатора США Виктории Спартц к президенту страны Джозефу Байдену, в котором она требовала разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву, попыткой подрыва механизма оказания помощи.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Николенко в Facebook.

"Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения", - написал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN ABŞ-ı silah tədarükünə nəzarət tələblərindən imtina etməyə çağırıb

Экслюзивные новости

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi