Киев: "Нормандская четверка" обсудит гуманитарные вопросы и обмен пленными

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Представители стран "нормандской четверки" обсудят в Париже обмен пленными по формуле "всех на всех", прекращение огня и вопросы доставки гуманитарных грузов нуждающимся. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"В ходе встречи "нормандской четверки" по Украине на уровне политдиректоров обсудим вопросы прекращения огня, выполнения обязательств по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе, а также обмен пленными по принципу "всех на всех", - сказал Климкин.

"Второй вопрос касается гуманитарного измерения, а именно допуска гуманитарной помощи к тем людям, которые страдают", - добавил глава дипведомства.

На встрече в Париже Украину будет представлять замминистра Вадим Пристайко.