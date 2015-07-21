​МИД Украины: Нидерланды представят отчет по крушению Boeing 10 августа

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Управление безопасности Нидерландов представит окончательный вариант отчета по крушению малайзийского Boeing в Донбассе 10 августа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Фактически работа над этим отчетом уже завершается, и 10 августа Управление безопасности Нидерландов должно представить окончательный вариант этого отчета для ознакомления всех стран", - сказала Зеркаль.