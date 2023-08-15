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МИД Украины назвал неприемлемым предложение НАТО отказаться от своих территорий

МИД Украины назвал неприемлемым предложение НАТО отказаться от своих территорий Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.
Другие страны
15 августа 2023 г. 21:27
МИД Украины назвал неприемлемым предложение НАТО отказаться от своих территорий

Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Как передает Report, об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", - написал он в Facebook.

Николенко отметил, что ради евроатлантической безопасности следует обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО.

"Настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей", - подчеркнул он.

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