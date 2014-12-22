МИД Украины настаивает на освобождении исхудавшей Савченко

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз выражает глубокую обеспокоенность развитием ситуации вокруг украинской летчицы, народного депутата Верховной Рады VIII созыва Надежды Савченко, которая продолжает голодовку в московском СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/

"Несмотря на ухудшение состояния ее здоровья, собранные защитой доказательства, подтверждающие непричастность Савченко к инкриминируемым ей действиям, а также договоренности об освобождении всех незаконно удерживаемых лиц, 22 декабря 2014 российская сторона оставила без изменений свое решение о дальнейшем содержании украинки под стражей", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

В этой связи МИД повторяет требование об освобождении Савченко и всех граждан Украины, которые, по мнению украинской стороны, "незаконно удерживаются на территории Российской Федерации", передает Report со ссылкой на Росбалт.

Добавим, что адвокат летчицы Марк Фейгин заявил, его подзащитную не удалось убедить прекратить голодовку. "Не собирается прекращать… Потеряла уже 5 кг", - написал он на своей странице в Twitter.