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МИД Украины лишил аккредитации посла Ирана

МИД Украины лишил аккредитации посла Ирана Министерство иностранных дел Украины приняло решение лишить посла Ирана аккредитации из-за поставок дронов России.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 23:24
МИД Украины лишил аккредитации посла Ирана

Министерство иностранных дел Украины приняло решение лишить посла Ирана аккредитации из-за поставок дронов России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства в связи с поставкой Ираном оружия России.

Согласно информации, 23 сентября временный поверенный в делах Ирана в Украине был вызван в МИД.

"До сведения иранской стороны было доведено, что поставка иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана.

В ответ на столь недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве", - отмечается в заявлении.

Отметим, что в последнее время ВСУ сбивают в небе над страной дроны иранского производства. Накануне был подбит беспилотник-камикадзе Shahed-136, перекрашенный и переименованный в "Герань-2".

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