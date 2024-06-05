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МИД Украины: Киев и Пекин наметили совместные шаги по активизации контактов

МИД Украины: Киев и Пекин наметили совместные шаги по активизации контактов Заместители министров иностранных дел Украины и Китая Андрей Сибига и Сунь Вейдунь в Пекине провели в среду политические консультации.
Другие страны
5 июня 2024 г. 16:54
МИД Украины: Киев и Пекин наметили совместные шаги по активизации контактов

Заместители министров иностранных дел Украины и Китая Андрей Сибига и Сунь Вейдунь в Пекине провели в среду политические консультации.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД страны.

"Политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел состоялись 5 июня. Украинскую сторону представлял первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, китайскую – заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества. Сибига в том числе рассказал о подготовке к конференции по Украине в Швейцарии.

В рамках визита также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем и заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.

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