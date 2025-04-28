МИД Украины: Киев хочет подписать соглашение о недрах с США как можно скорее

Украина и США продвигаются к подписанию сделки о недрах. Киев хочет подписать ее как можно скорее.

Украина и США продвигаются к подписанию сделки о недрах. Киев хочет подписать ее как можно скорее.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время общения с пользователями в соцсети X заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в подписании сделки о недрах с США. Для утверждения соглашения необходимы приемлемые и выгодные для обеих сторон условия, а также согласование деталей.

По его словам, команды обеих сторон, которые работают над документом, достигли определенного прогресса. В частности был подписан меморандум о намерениях. Работа над сделкой продолжается каждый день.