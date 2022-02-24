МИД Украины: Киев активировал свое право на самозащиту

"Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины. Цель российской наступательной военной операции – уничтожение Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного ко

"Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины. Цель российской наступательной военной операции – уничтожение Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

В заявлении отмечается, что российские войска совершают удары по мирным украинским городам по разным направлениям, в частности со стороны временно оккупированных Донбасса и Крыма, а также северо-восточного региона.

"Это акт войны, нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Украина активировала свое право на самозащиту в соответствии с международным правом.

Боевой дух украинских военных как никогда высок, наши защитники готовы дать решительный отпор государству-агрессору и будут всеми силами защищать украинскую землю.

Украина призывает международное сообщество немедленно действовать. Остановить агрессию Владимира Путина против Украины могут только объединенные и решительные шаги", - отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали партнеров немедленно активировать пакет новых санкций.