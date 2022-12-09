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МИД Украины: 19 стран признали Голодомор геноцидом украинцев

МИД Украины: 19 стран признали Голодомор геноцидом украинцев В 19 странах мира Голодомор 1932-1933 годов официально признан геноцидом украинского народа.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 18:10
МИД Украины: 19 стран признали Голодомор геноцидом украинцев

В 19 странах мира Голодомор 1932-1933 годов официально признан геноцидом украинского народа.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Сегодня его уже признали 19 государств в разных уголках мира. Мы выражаем им искреннюю благодарность за такую поддержку и призываем страны, которые этого еще не сделали, принять соответствующие документы на законодательном уровне", - говорится в заявлении МИД.

Дипломаты заверили, что будут продолжать работу, направленную на официальное признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа, а также отметили, что целенаправленное уничтожение всей национальной, этнической, расовой или религиозной группы является самым тяжелым из возможных преступлений против человечности.

"Ненаказанное зло опасно. Именно поэтому важно установить ответственность за преступления в прошлом, чтобы они не повторялись в будущем", - констатирует украинское внешнеполитическое ведомство.

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