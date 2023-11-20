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МИД Турции заявил о готовности вновь принять переговоры между Украиной и РФ

МИД Турции заявил о готовности вновь принять переговоры между Украиной и РФ Турция вновь готова стать страной-хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 19:36
МИД Турции заявил о готовности вновь принять переговоры между Украиной и РФ

Турция вновь готова стать страной-хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, представляя в парламенте страны бюджет возглавляемого министерства.

Глава МИД Турции также сказал, что Анкара поддерживает прямые каналы связи с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта в Украине.

По словам Х.Фидана, Турция подходит к развитию отношений с Россией и Украиной, исходя из своих национальных интересов и международных обязательств.

Глава МИД Турции, кроме того, сообщил, что в рамках черноморской зерновой инициативы с Украины на мировые рынки за год было вывезено порядка 33 млн тонн сельхозпродукции. "Вслед за прекращением инициативы мы сосредоточили усилия на ее возобновлении с тем, чтобы воспрепятствовать нестабильности на рынках продовольствия и не допустить распространения войны на бассейн Черного моря", - отметил Х.Фидан.

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