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    ​МИД Турции вызвал советника-посланника посольства Германии после акции в Кельне

    Федеральный конституционный суд Германии запретил организовывать трансляции с участием представителей правительства Турции

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции вызвало на беседу советника-посланника германского посольства в Анкаре из-за того, что Германия запретила организацию в Кельне телеконференции с участием представителей правительства Турции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Накануне в Кельне прошла демонстрация в поддержку курса президента Реджепа Тайипа Эрдогана после недавней попытки госпереворота. В мероприятии приняли участие около 40 тыс. человек, прежде всего немцы турецкого происхождения.

    Изначально планировалось, что Эрдоган и, возможно, представители правительства Турции обратятся в режиме телеконференции к участникам акции. Однако Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии за день до манифестации запретил активистам организовывать такие трансляции.

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