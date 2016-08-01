​МИД Турции вызвал советника-посланника посольства Германии после акции в Кельне

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Турции вызвало на беседу советника-посланника германского посольства в Анкаре из-за того, что Германия запретила организацию в Кельне телеконференции с участием представителей правительства Турции, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Накануне в Кельне прошла демонстрация в поддержку курса президента Реджепа Тайипа Эрдогана после недавней попытки госпереворота. В мероприятии приняли участие около 40 тыс. человек, прежде всего немцы турецкого происхождения.

Изначально планировалось, что Эрдоган и, возможно, представители правительства Турции обратятся в режиме телеконференции к участникам акции. Однако Федеральный конституционный суд (ФКС) Германии за день до манифестации запретил активистам организовывать такие трансляции.