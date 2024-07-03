МИД Турции вызвал посла ФРГ

​​​​​​​МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за ситуации с дисциплинарным расследованием УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала.

МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за ситуации с дисциплинарным расследованием УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Послу был выражен решительный протест в связи с призывом министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер к УЕФА начать дисциплинарное расследование в отношении Демирала, показавшего знак "серый волк" после гола в ворота австрийской команды.

Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала после матча с командой Австрии в 1/8 чемпионата Европы по футболу.