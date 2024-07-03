О нас

МИД Турции вызвал посла ФРГ

МИД Турции вызвал посла ФРГ ​​​​​​​МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за ситуации с дисциплинарным расследованием УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала.
Другие страны
3 июля 2024 г. 18:24
МИД Турции вызвал посла ФРГ

МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за ситуации с дисциплинарным расследованием УЕФА в отношении турецкого футболиста Мериха Демирала.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Послу был выражен решительный протест в связи с призывом министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер к УЕФА начать дисциплинарное расследование в отношении Демирала, показавшего знак "серый волк" после гола в ворота австрийской команды.

Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала после матча с командой Австрии в 1/8 чемпионата Европы по футболу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Merih Demiralla bağlı Almaniya səfirinə etirazını bildirib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
2 июля 2024 г. 05:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi