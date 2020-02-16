МИД Турции считает, что Запад теряет свое влияние в мире

Западные страны теряют своё влияние на глобальную политику, падает и доверие к ним из-за двойных стандартов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье.

"В глобальной мировой системе вес и влияние Запада уменьшаются. Он зациклен только на себе, там нет консенсуса. Вторая причина уменьшения влияния Запада в том, что он начал разрушать собственные принципы, на которых стоит, - демократии, прав человека. Стали проявляться исламофобия и политика двойных стандартов. Поэтому начало падать и доверие к политике Запада", - сказал Чавушоглу турецким журналистам в Мюнхене, где он принял участие в конференции по безопасности.

Он также отметил, что Азия набирает силу, поскольку контролирует половину мировой экономики. В связи с этим, Западу необходимо пересмотреть свою политику.